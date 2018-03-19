ASELSAN MÜHENDİSİNİN ÖLÜMÜNDE YENİ İFADE: BOYNU KESİKTİ, HİÇ KAN YOKTU
12 yıl önce Milli Tank projesinin sunumunu yapacağı gün aracında ölü bulunan ASELSAN mühendisi Başbilen'in cesedinin bulunduğu ana şahit olan akrabası ifadesinde "Boynu kesik olduğu halde sırtında hiç kan yoktu." dedi.
4 Ağustos 2006 tarihinde milli bir tank projesinde görevliyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cesedinin bulunduğu ana şahit olan bir akrabasının ifadesi ortaya çıktı.
"KOLTUK AYARI ONA GÖRE DEĞİL"
Sinan Akyol ceset bulunduğu anda araç koltuğunun sonuna kadar geri çekilmiş olduğunu Hüseyin'in kısa boylu olması sebebiyle koltuk ayarını hep direksiyona yakın mesafede kullandığını bunun da aracı kesinlikle Hüseyin'in kullanmadığı, onu cesedin bulunduğu Aydınlı köyüne başkasının getirdiği anlamına geldiğini belirtti. İfadedeki bir başka ayrıntı ise kan izleri ve cesedin duruşuna ilişkin.
"BOYNU KESİK OLDUĞU HALDE SIRTINDA HİÇ KAN YOKTU"
Akyol, "Hüseyin'in kesilen elinin içerisinde hiç kan yoktu. Sağ elinde de kan yoktu. Bundan da kuşkulandım. Hüseyin'in boynu kesik olduğu halde sırtında hiç kan yoktu. Aracın tavan ve yanlarında da kan yoktu. Sadece sol koltuk üstünde bulaşma şeklinde sürtünmeye bağlı kan izi vardı. Kan her tarafa sıçramamıştı. Hüseyin'in araç içinde duruş pozisyonundan da kuşkulandım. Sanki kafası aracın sağ ön koltuğu ile konsül arasına sokulmuş gibiydi" dedi.
CESEDİ PARK EDİLMİŞ ARAÇTA BULUNMUŞTU
Başbilen 1997'de ODTÜ'den derece ile mezun olmuş ve ASELSAN'da çalışmaya başlamıştı. Milli projelerde görevlendirilen başarılı mühendis 4 Ağustos 2006 sabahı 07.30'da başlayacak mesaisi için 06.50'de Yenimahalle'deki evinden çıkmış ancak iş yerine gitmemişti. 2 ay eşi ve iş arkadaşlarının aradığı Başbilen'in cansız bedeni bir gün sonra evinden 50 km uzaklıktaki Altındağ'a bağlı Aydınlı köyündeki mezarlığın yanında bir tarlada park edilmiş aracında bulundu. Aracın kapıları kilitli el freni çekikti. Kontak anahtarı da üzerindeydi. Fakat garip olan cesedin duruş pozisyonuydu. Başbilen'in kafası sağ yolcu koltuğu tarafında torpido ile koltuk aracına sıkışmış yere yani paspasa değecek şekildeydi. Ayakları ise havada iki koltuk arasına uzanmıştı. İlk incelemede boynunda ve sol bileğinde kesiler aracın bazı bölgelerinde kanlar vardı.
ŞOFÖR KOLTUĞU SONUNA KADAR GERİYE İTİLMİŞTİ
Olay yerine Hüseyin Başbilen'in babası ile ilk giden ise akrabası Sinan Akyol'du. Sabah'ın ulaştığı Sinan Akyol'un ifadesi Başbilen'in cesedinin bulunduğu anda araçta bir çok sıra dışılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu sıra dışı ayrıntılar olayın ihtihar değil cinayet olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Sinan Akyol olay gününü şöyle anlatıyor:
Ben ölen Hüseyin Başbilen'in eniştesi olurum. Eşim ile Hüseyin amca çocuklarıdır. TIR şoförüyüm. Ağustos 2006'da Rusya'ya gitmiştim. Rusya'dan dönüşte eve vardım. Eşim üzgündü. Bana Hüseyin Başbilen'in iki gündür kayıp olduğunu, aramalara rağmen hiçbir haber alınamadığını söyledi. Birlikte Hüseyin'in amcası Müzevver Başbilen'in evine gittik. Ben daha oturmadan jandarmadan telefon geldi. Hüseyin'in, Aydınlı köyünde bulunduğunu söylemişler. Aydınlı köyü çıkışında biçilmiş buğday tarlalarının arasında Hüseyin'in aracı görünüyordu. Vardığımızda olay mahallinde jandarma, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısı vardı. Cumhuriyet savcısının bir yakınını çağırdığını söylediler. Babası gitti. Bende babası ayakta duramayacak halde olduğu için yanında gittim. Ben aracın içine baktığımda Hüseyin'in sağ ön koltukta ayakları yukarıda, başı aşağıda paspasın bulunduğu yere sokulmuş halde gördüm. Şoför koltuğu sonuna kadar geriye itilmişti. Ben bundan kuşkulandım. Hüseyin hiçbir şekilde koltuğu geriye çekmezdi. Direksiyon ile koltuk arasında çok az bir mesafe kalırdı. Koltuğun geriye çekilmiş olduğunu görünce aracı Hüseyin'in kullanmadığına kanaat getirdim. Ben Hüseyin'in araç içinde duruş pozisyonundan da kuşkulandım. Kendiliğinden o şekilde durma imkânının olmadığına kanaat getirdim" dedi.
SAVCI BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI
ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmayı 2011'de eski savcı Murat Demir yürütüyordu. 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen Demir'in ByLock kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Demir, FETÖ mağduru olduğu yönünde ifade vermişti.
Halim Ünsem Ünal
Tarih: 17 Ocak 2007 Yer: Gölbaşı (Ankara) ASELSAN'da çalıştıktan sonra 2000'de görevinden ayrılan ODTÜ mezunu elektrik mühendisi Halim Ünsem Ünal, 17 Ocak 2007'de, Eymir Gölü kenarında tek kurşunla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Ünal'ın şüpheli ölümünün sırrı hâlâ çözülemedi.
Evrim Yançeken
Tarih: 26 Ocak 2007 Yer: Batıkent (Ankara) ASELSAN görevlisi ODTÜ mezunu elektrik mühendisi Evrim Yançeken Alihisar Sitesi'ndeki 7. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Genç mühendisin yüksek lisans tezi nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Şüpheli ölümdeki sır hâlâ çözülemedi
Burhaneddin Volkan
Tarih: 7 Ekim 2007 Yer: Bando Okullar Komutanlığı (Ankara) Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Burhaneddin Volkan Aselsan'da iki yıl çalıştı. Volkan, askerliğini yaptığı sırada nöbetçi subay odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümün sırrı hâlâ çözülemedi. Babası oğlunun cinayete kurban gittiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'afrin'den Sonraki Hedef Neresi?' Sorusuna Mehmetçik'ten Yanıt!
- Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
- Son Dakika! Bahçeli, Mhp Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
- Hollywood'a Göz Diken Suudi Prens, Abd Yıldızlarına Kucak Açtı
- Hayat Hikayesini Anlattı, Hakkındaki Tüm İddialara Cevap Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar