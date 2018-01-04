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ASELSAN, BMC ile 77 Milyon Euroluk Anlaşma İmzaladı

ASELSAN, BMC İLE 77 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALADI

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 77 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 22:00
Puan Ver : Aselsan, Bmc İle 77 Milyon Euroluk Anlaşma İmzaladı(10/10)6

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 76,8 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içinde tamamlanacağı belirtildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, 'SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedarikine yönelik olarak bugün, toplam bedeli 76 milyon 812 bin avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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