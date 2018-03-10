Erdoğan'dan Nato'ya: Suriye'ye Neden Gelmiyorsunuz
Malaga Maçı Öncesi Messi Kadro Dışı
Kayahan'ın Eşi İpek Açar, Nişanlandığı Müzisyen Sevgilisinden Ayrıldı
Evli Lise Öğretmeni, Öğrencisiyle 1,5 Yıl İlişki Yaşamış
Genç Atınç, Yine Bıçak Altına Yattı
Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi
Erdoğan'dan Bir İlk! Mersinlileri Bozkurt İşaretiyle Selamladı
Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı
Beyaz'ın Sıla Göndermesi, Canlı Yayında Ahmet Kural'a Zor Anlar Yaşattı
Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti
Antepli Sinan, Ünlü Jazzcı Luis Armstrong'a Rakip Oldu
Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale
Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı
Kendisini Terk Etmek İsteyen Erkek Arkadaşının Burnunu Kırdı
Ahmet Şık Ve Sabuncu'nun Tahliyesine Hükümetten İlk Yorum
Ölene Kadar Saysa Bitiremeyeceği Serveti Ortaya Çıktı
Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu
Bu Kahvehanede Suriye'den İthal Lezzet, Çaydan Çok Tüketiliyor
Ypg İki Katlı Tüneller Yaptı, Kullanamadan Kaçmak Zorunda Kaldı

ASELSAN, ATOM'u yeniledi! Hareket eden teröristi delik deşik edecek

ASELSAN, ATOM'U YENİLEDİ! HAREKET EDEN TERÖRİSTİ DELİK DEŞİK EDECEK

Afrin Harekatı'nda sabit terör hedeflerini vurmak için kullanılan ve yüzlerce parçacıkla hedefi imha eden ATOM, şimdi hareketli terör unsurlarını da yok etmek için yeniden geliştirildi.

Tarih : 10 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Aselsan, Atom'u Yeniledi! Hareket Eden Teröristi Delik Deşik Edecek(10/10)6

Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin gücüne güç katan ASELSAN, bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın TSK'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

DELİK DEŞİK EDİYOR

Zeytin Dalı operasyonunda sabit terör hedeflerini vurmak için kullanılan ve yüzlerce parçacıkla hedefe tesir eden ATOM, şimdi de hareketli terör unsurlarını da yok etmek için yeniden geliştirildi. 35 milimetre çapındaki ATOM 35, içinde yüzlerce parçacıkla atıldığı hedefi imha ediyor. Patlama sırasında hedefe yayılan parçacıklar, atış yapılan noktayı adeta delik deşik ediyor. Şu anda bina ve korunak gibi teröristler tarafından kullanılan sabit hedefler için kullanılan ATOM 35 daha da geliştirildi.

MENZİLİ 4 KM

Edinilen bilgiye göre çalışmalar tamamlandığında bu mühimmat pikap tarzı araçların arkasına ağır makineli tüfek ve kısa menzilli top yerleştirerek hareket etmeye çalışan teröristler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda terör örgütlerinin havadaki mini insansız hava araçlarına karşı da yine bu mühimmatın kullanılabileceği öğrenildi. Hangi mesafede patlayacağı planlanabilen ATOM 35, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabiliyor. ATOM 35, 4 kilometre etkili menzile sahip.ASELSAN ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat Hasarı

ASELSAN ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat Hasarı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aselsan  Atom  U  Yeniledi  Hareket  Eden  Teröristi  Delik  Deşik  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER