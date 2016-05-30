O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

aselsan 60 milyon dolarlık satış yaptı!

ASELSAN 60 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI!

Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında 30.05.2016 tarihinde toplam bedeli 60 milyon dolar olan sözleşme imzalandı.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 16:09
Puan Ver : Aselsan 60 Milyon Dolarlık Satış Yaptı!(6/10)4


Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında 30.05.2016 tarihinde toplam bedeli 60 milyon ABD Doları olan Haberleşme Teçhizatı satış sözleşmesi imzalandı.



Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilecek.



Aselsan payları yüzde 1,1 artışla 10,08 TL seviyesinde işlem görüyor.








Etiketler: Aselsan  60  Milyon  Dolarlık  Satış  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER