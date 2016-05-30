ASELSAN 60 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI!
Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında 30.05.2016 tarihinde toplam bedeli 60 milyon dolar olan sözleşme imzalandı.
Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında 30.05.2016 tarihinde toplam bedeli 60 milyon ABD Doları olan Haberleşme Teçhizatı satış sözleşmesi imzalandı.
Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilecek.
Aselsan payları yüzde 1,1 artışla 10,08 TL seviyesinde işlem görüyor.
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