Türkiye'nin yurt dışından 200 milyon dolara aldığı su üstü ve alçak irtifa hava arama radarını ASELSAN 26,5 milyon dolara üretecek.

2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin üç terör örgütü ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Hedef Türkiye'dir, Türkiye'nin bütünlüğüdür. Ayrıca bu terör örgütlerini yönetenlerin aynı kaynak olduğu çok net biçimde görülmüştür. Bölücü terör örgütü, DEAŞ, FETÖ aynı güç tarafından desteklendiğini, finanse edildiğini biliyoruz Türkiye bu tehditleri karşı kendi güvenliğini sağlamak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLECEK"

"Su üstü ve alçak irtifa hava arama radarı talebi söz konusu oldu" diyen Canikli, "Yurtdışında temin ediliyor. Toplam ihtiyacımız 25 tane. Toplam 200 milyon dolar ödememiz gerekiyor. ASELSAN üzerinden yüzde 100 milli imkanlarla üreteceğiz. 1.2 milyon dolara üretiyoruz. Toplamı 26.5 milyon dolar. Milli dediğimiz hadise bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada