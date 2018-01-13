Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Golcü Cyle Larin İstanbul'a Geldi
Denys Boyko Beşiktaş'tan Ayrıldı
Süper Lig Ekibi Sow Transferinde Sona Yaklaştı
Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu
Yunanistan'ın Alıkoyduğu Gemiyle İlgili Türkiye İnceleme Başlattı
Suudi Kadınlar Hayatında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaptı!
Aselsan, 119,1 Milyon Dolarlık Sipariş Aldı
Epdk'dan 9 Akaryakıt Şirketine 4,4 Milyon Lira Ceza
Adana Sokakları Mavi Lacivert! Taraftardan Efsane 78. Yıl Coşkusu
Hükümet Harekete Geçti! Otomotiv Bakanlığı Kuruluyor
Sevilla'dan Lionel Carole Açıklaması: Galatasaray'a Dönmesi İhtimaller Arasında
Milli Oyuncu Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Vergi Kaydı Olan Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Van Persie Takımdan Ayrılacak
Hande Sorusu Demet'i Küplere Bindirdi
Kilolarından Kurtulan Işın, Bambaşka Biri Oldu
Beşiktaşlı Futbolcular Rakibin Gol Atmasına İzin Verdi
Berlusconi'den Tacize Destek Geldi! Deneuve'ün Sözleri Tartışılıyor
Harry Kane İngiltere'de Aralık Ayının Futbolcusu Seçildi
Şenol Güneş: Demba Ba'nın Sakatlığı Yoksa Transfer Edelim

ASELSAN, 119,1 Milyon Dolarlık Sipariş Aldı

ASELSAN, 119,1 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığından, 119,1 milyon dolar tutarında "Güvenlik Sistemi" siparişi aldığını duyurdu.

Tarih : 13 Ocak 2018, 04:10
Puan Ver : Aselsan, 119,1 Milyon Dolarlık Sipariş Aldı(7/10)3

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldığı belirtildi.

2020'YE KADAR TAMAMLANACAK

Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a (16 milyon dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119 milyon 115 bin 506 dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildiği ve teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aselsan  1191  Milyon  Dolarlık  Sipariş  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER