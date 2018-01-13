ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldığı belirtildi.

2020'YE KADAR TAMAMLANACAK

Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a (16 milyon dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119 milyon 115 bin 506 dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildiği ve teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: haberinburada