ASAMOAH'IN TWİTTER'DA VERDİĞİ CEVAP, GSLİ TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Asamoah, vatandaşı Akaminko'nun, "Ne zaman Türkiye'ye geliyorsun?" sorusuna gülücükle cevap vererek taraftarları heyecanlandırdı.
Juventus'un Ganalı futbolcusu Asamoah, Eskişehirspor'da forma giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun "Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun?" sorusuna Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir cevap verdi.
GÜLÜCÜKLE CEVAP VERDİ
Asamoah, Akaminko'nun bu sorusuna gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarları Asamaoah'ın Twitter adresini mesaj yağmuruna tuttu. Asamoah daha sonra bir Juventus taraftarının "İyi şanslar" mesajına da "Teşekkürler" cevabını verdi.
CENK ERGÜN, TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 4-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından Asamoah transferinin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve Şansal Büyüka'nın "Asamoah, Galatasaray'a gelecek mi?" sorusuna "Öyle gözüküyor" cevabını vermişti.
Kwadwo Asamoah, Galatasaray'a transfer olması halinde, bu sezon sarı kırmızılı takımın 8. transferi olacak.
Kaynak: haberinburada
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