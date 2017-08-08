Rusya'da belgeselciler, suda yüzen kuğuları görüntüledi. Durumu fark eden kuğu, bir anda sudan çıkıp yavruları için tehlike oluşturabileceğini düşündüğü aracı kovalamaya başladı. Kuğunun bu korumacı ve asabi halleri internette izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: haberinburada