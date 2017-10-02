Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

YAMAÇTAN KOPAN KAYA, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, yağmurun etkili olduğu Şavşat-Artvin kara yolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde, Ahmet Çoban yönetimindeki 06 ANS 17 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya düştü.

BABA-OĞUL BİRLİKTE CAN VERDİ

Kazada, sürücü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan İsminur Toker ise Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: haberinburada