

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.



UÇURUMA YUVARLANDI



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.



10 KİŞİ YARALANDI



Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



























Kaynak: haberinburada



