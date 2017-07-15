İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

artvin'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 10 yaralı

ARTVİN'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde köy muhtarının kontrolündeki minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Artvin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 10 Yaralı(8/10)5


Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.



UÇURUMA YUVARLANDI



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.



10 KİŞİ YARALANDI



Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Artvin  De  Minibüs  Uçuruma  Yuvarlandı  3  Ölü  10  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER