ARTVİN'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde köy muhtarının kontrolündeki minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar