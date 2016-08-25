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ARTVİN'DE KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA ATEŞ AÇILDI


ARTVİN'DE KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA ATEŞ AÇILDI
Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:27
Puan Ver : Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Ateş Açıldı(0/10)


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada Yanıklı köyü yakınlarında ateş açıldı. Şu anda Kılıçdaroğlu güvenlik gerekçesiyle araçta bekletiliyor. Çatışma şu sıralar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu aracının etrafında yoğun bir şekilde güvenlik güçleri tarafından çevrilmiş durumda... Olay yerine ambulanslar çağrıldı.



Artvin'in Şavşat ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu, Ardanuç ilçesine giderken özel harekat polisleri tarafından güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Yol kenarında barikat görülmesi üzerine bölge özel harekat polisleri tarafından terör şüphesiyle ateş altına alındı.







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