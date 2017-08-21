ARTVİN'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ, 6 YARALI
Artvin'de trafik kazası 5 can aldı. Kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ
Yusufeli ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Kuşnara Mahallesi Vaslat Meziresi yakınlarında Osman Özgüler kontrolündeki 08 AN 120 plakalı bir kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Mustafa Alkan (75), Güleser Tokgöz ve Melehat Günay olay yerinde, Aytekin Günay ile Mehmet Alkan kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Çevre hastanelere sevk edilen Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay, Yücel Günay ve araç sürücü Osman Özgüler'in ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar