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ARTVİN'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ, 6 YARALI


Artvin'de Katliam Gibi Kaza: 5 Ölü, 6 Yaralı
Tarih : 21 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Artvin'de Katliam Gibi Kaza: 5 Ölü, 6 Yaralı(7/10)3

Artvin'de trafik kazası 5 can aldı. Kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ

Yusufeli ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Kuşnara Mahallesi Vaslat Meziresi yakınlarında Osman Özgüler kontrolündeki 08 AN 120 plakalı bir kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa Alkan (75), Güleser Tokgöz ve Melehat Günay olay yerinde, Aytekin Günay ile Mehmet Alkan kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çevre hastanelere sevk edilen Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay, Yücel Günay ve araç sürücü Osman Özgüler'in ise tedavisi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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