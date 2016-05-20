ARTVİN'DE HELİKOPTER İNERKEN YAN YATTI: 3 YARALI
Yusufeli Barajı inşaat şantiyesinde kurulan helikopter pistine inmeye çalışan ve içerisinde DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan'ı taşıyan helikopter yan yattı.
Yusufeli Barajı inşaat şantiyesinde kurulan helikopter pistine inmeye çalışan ve içerisinde DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan'ı taşıyan helikopter yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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