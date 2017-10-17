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Artvin sular altında! Yağmur yağdı, böyle oldu

ARTVİN SULAR ALTINDA! YAĞMUR YAĞDI, BÖYLE OLDU

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle dere taştı, bazı evler sular altında kaldı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Artvin Sular Altında! Yağmur Yağdı, Böyle Oldu(10/10)6

Artvin'i sel aldı. Borçka ve Murgul ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı.

DERE TAŞTI

Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Borçka-Murgul karayolunun 9. kilometresindeki Murgul Deresi'nin taşması sonucu yaklaşık 300 metrelik bölümü su bastı.

VALİ: TEDBİRLER ALINDI, CAN KAYBI YOK

Artvin Valisi Ömer Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.

BAZI EVLER SULAR ALTINDA KALDI, 40 ARI KOVANI SELE KAPILDI

Murgul ilçesi ile ilçeye bağlı Erenköy köyünde de bazı evler sular altında kaldı. Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay, evi sular altında kalan ve bahçesindeki yaklaşık 40 arı kovanı sele kapılan Halime Kalyoncu'yu teselli etmeye çalıştı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yağıştan etkilenen bölgelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağışın aralıklarla devam ettiği Borçka ve Murgul ilçelerinde vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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