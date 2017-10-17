ARTVİN SULAR ALTINDA! YAĞMUR YAĞDI, BÖYLE OLDU
Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle dere taştı, bazı evler sular altında kaldı.
Artvin'i sel aldı. Borçka ve Murgul ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı.
DERE TAŞTI
Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Borçka-Murgul karayolunun 9. kilometresindeki Murgul Deresi'nin taşması sonucu yaklaşık 300 metrelik bölümü su bastı.
VALİ: TEDBİRLER ALINDI, CAN KAYBI YOK
Artvin Valisi Ömer Doğanay, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını, şu ana kadar yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.
BAZI EVLER SULAR ALTINDA KALDI, 40 ARI KOVANI SELE KAPILDI
Murgul ilçesi ile ilçeye bağlı Erenköy köyünde de bazı evler sular altında kaldı. Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay, evi sular altında kalan ve bahçesindeki yaklaşık 40 arı kovanı sele kapılan Halime Kalyoncu'yu teselli etmeye çalıştı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yağıştan etkilenen bölgelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağışın aralıklarla devam ettiği Borçka ve Murgul ilçelerinde vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Peşmergeler Arasında Kriz Çıktı, Barzani'nin Muhabiri Ağladı
- Çay Fiyatlarına Yapılan Yüzde 20'lik Zam Geri Alındı
- Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı
- Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti, Vize Krizini Görüşmek İçin Ankara'da
- Bomba İddia: Erdoğan'la Baş Başa Görüşemeyen Gökçek, Makam Odasını Boşaltmaya Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
- Peşmerge Kerkük'ten Kaçtı, Alman Ordusu Desteği Anında Çekti
- Abd, Türkiye'ye Uyguladığı Vize Yasağını Yumuşattı
- Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
- Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar