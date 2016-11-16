ARTVİN HEYELAN TEHDİDİ ALTINDA !
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kireçlik Köyü, heyelan tehdidi altında.
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kireçlik Köyü, heyelan tehdidi altında. İlçeyle köyün ulaşımını sağlayan yol ve tarım arazileri toprak altında kaldı. Anonslarla köylülerin evlerini boşaltmaları istendi.
Yaklaşık 2 km'lik bir alanda, 250 metre genişliğindeki bir bölgede etkili olan heyelan nedeniyle, ilçe ile köyün ulaşımını sağlayan yol kapandı. Tarım arazileri de toprak altında kaldı. Heyelan nedeniyle tedbir amaçlı evlerin boşaltılması ve tedbir alınması yönünde uyarılar yapıldı.
kaynak:sonhaber
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