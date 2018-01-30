Otellerdeki şezlong savaşları sona eriyor. Dünyanın en büyük seyahat acentası Thomas Cook, tatille birlikte şezlongun da kiralandığı yeni bir sistem getiriyor.

Otel tatillerinin en can sıkan konularından birisi havuz kenarında şezlong bulma sorunudur. Bu sorun sadece Türkiye'ye de özgü değil. Avrupa'daki sahil otellerinin çoğunda benzer sorunlar yaşanıyor. Tatilciler şezlong bulabilmek için sabahın erken saatlerinde kalkıp şezlonglara havlu koyarak yerlerini garanti altına alma yarışına giriyor.

GÜNLÜK 25 EURO

Reuters'te yer alan habere göre, dünyanın en büyük seyahat acentası olan ve kendi markası ile 30 ayrı oteli işleten Thomas Cook, bu karmaşaya son vermek için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre tatil paketi satın alanlar eğer isterlerse aynı anda şezlonglarını da alabilecek. Bu hizmetin bedeli ise gün başına 25 euro iken şimdilik sadece 30 otelde geçerli olacak.

Geleneksel turizm paketlerinin artık geçmişin işi olduğunu söyleyen Thomas Cook'un İngiltere Genel Müdürü Chris Mottershead, "Tatilciler artık kendi hayat tarzları ve ihtiyaçlarına göre tatil paketlerini kişiselleştirmek istiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada