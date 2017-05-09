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artık şampiyonluğa daha çok inanıyoruz

ARTIK ŞAMPİYONLUĞA DAHA ÇOK İNANIYORUZ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Beşiktaş'ın puan kaybıyla birlikte şampiyonluğa olan inançlarının daha da arttığını söyledi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 15:23
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Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 hafta kala lider Beşiktaş ile aralarında 2 puan fark kaldığını ve şampiyonluk yolunda önemli bir konuma geldiklerini belirtti.



Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğine inandığını vurgulayan Saral, "Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısında son dakikada puan kaybetmesi bizi tabii ki mutlu etti. Puan farkını tek maça düşürdük. Derbiler hep böyledir, ne olacağı hiç belli olmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da son dakikada gol attı. Tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybı yönünde bir beklentimiz vardı. Bu son dakikada da olsa gerçekleşti. Bizim için çok güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINI BEKLİYORUZ"



Turuncu-lacivertli takımın asbaşkanı, Süper Lig'de bu sezon büyük bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizerek, "Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bu sezon tarihimizin en başarılı yılını geçiriyoruz. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. İkisinde de iddialıyız. Ligde artık Beşiktaş'ın puan kaybını bekliyoruz. Dört maçımızı kazanarak, Beşiktaş'ın bir maçta takılmasını bekleyeceğiz." sözlerine yer verdi.



Siyah-beyazlı takıma karşı ikili averajda da önde olduklarını hatırlatan Mustafa Saral, "Bu da bizim için önemli bir avantaj. Puan eşitliği halinde de rakibimizin önüne geçeceğiz. Umarım bu tarihi sezonu kupa ya da kupalarla tamamlayarak taçlandırırız. Hocamız ve futbolcularımız buna inanıyor. Biz de onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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