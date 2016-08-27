

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında demokratikleşme paketiyle açıkladığı ve kamuda başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemenin kapsamı genişletildi. Kadın polislerin başörtüsü takmasının önündeki engel kaldırıldı.







ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI GENİŞLEDİ







Bugünkü Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması artık serbest. Yönetmeliğin polislerin başörtüsü kullanmasını engelleyen maddesi şu şekilde değiştirildi:







"Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."







