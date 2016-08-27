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ARTIK POLİSLERDE DE BAŞÖRTÜSÜ SERBEST


ARTIK POLİSLERDE DE BAŞÖRTÜSÜ SERBEST
Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:09
Puan Ver : Artık Polislerde De Başörtüsü Serbest(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında demokratikleşme paketiyle açıkladığı ve kamuda başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemenin kapsamı genişletildi. Kadın polislerin başörtüsü takmasının önündeki engel kaldırıldı.



ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI GENİŞLEDİ



Bugünkü Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması artık serbest. Yönetmeliğin polislerin başörtüsü kullanmasını engelleyen maddesi şu şekilde değiştirildi:



"Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."



 








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