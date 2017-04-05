

"Gelişmiş makine öğreniminden" faydalandığını söyleyen Snapchat'te, içeriklerin seçiminde de işlemin otomatik olarak yürütüleceği gözlemleniyor. Daha hızlı filtrelenen içerikler, kişilere sunuluyor.







Herkese açık hale gelen Snapchat paylaşımları ile sadece arkadaşınız olanları takip etmeyecek, arama motoruna yazmış olduğunuz herhangi bir konu hakkında filtrelenen diğer paylaşımları da görebileceksiniz. Bir taraftan eğlenceli gözükse de bu uygulamanın herkese açık olması, bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.







Search for Stories'i hemen görmeyi ummayın, çünkü işlev kademeli olarak kullanıma açılıyor ve şu an sadece ABD'nin belirli eyaletleri için sunuluyor.







kaynak:habertürk