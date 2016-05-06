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ARTIK O EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK


ARTIK O EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK
Tarih : 06 Mayıs 2016, 10:13
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Kamu Denetçiliği Kurumu, emeklileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. NTV'nin haberine göre, şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği" gerekçesiyle "30 yılın üzerindeki çalışma yılları için emekli ikramiyesi verilmemesi"nin eşitlik, adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını belirtti.



Şikayetçilere, başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödeme yapılması gerektiğine karar verdi. Kamu denetçiliği kurumu, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na tavsiye kararını iletti.








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