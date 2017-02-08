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'artık Milletimizin Rejim Meselesi Yok'
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'artık milletimizin rejim meselesi yok'

'ARTIK MİLLETİMİZİN REJİM MESELESİ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek rejim tercihini yapmıştır, artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında milletimizi ve şahsımı bulur'' dedi.

Tarih : 08 Şubat 2017, 15:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'(15 Temmuz darbe girişimi) En modern silahların karşısına yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle dikilen Türk milleti, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir zafer kazanmıştır.



Referandum süreci



Türkiye 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek rejim tercihini yapmıştır, artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat ikide bir 'rejim mejim' deyip duruyor ya Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Rejim olayı 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar, karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur.



Milletten korkuyorlar



Meclis anayasa değişikliğini görüşüp kabul ederek üzerine düşeni yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak incelememi tamamladıktan sonra mesele sizin önünüze gelecektir. Artık söz de karar da milletindir milletimizindir. Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Niye korkuyorsunuz? Bırakın millet versin kararı. Bunu millete gönderelim niye demediler? Milletten korkuyorlar da onun için.



Ülkemizde bir kesim var ki bunlar köprü yaparsın karşı çıkarlar bombalarlar. Sadr-a şifa olacak ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında bunlar yer almazlar. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtma ile yalanla meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Türkiye'nin yaşadığı darbelerin muhtıraların krizlerin müsebbibi olan mevcut sistemi göklere çıkartarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini karalıyorlar.'



 



kaynak:dünya









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