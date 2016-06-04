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artık kadınlar da usturayla traş oluyor

ARTIK KADINLAR DA USTURAYLA TRAŞ OLUYOR

İspanya'da yayınlanan La Vanguardia gazetesinde yer alan bir haberde, traşın deriyi daha diri ve daha genç tutmasından dolayı özellikle Asyalı kadınlar arasında yayıldığı iddia edildi.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:43
Puan Ver : Artık Kadınlar Da Usturayla Traş Oluyor(10/10)10


İspanya'da yayınlanan La Vanguardia gazetesinde yer alan bir haberde, traşın deriyi daha diri ve daha genç tutmasından dolayı özellikle Asyalı kadınlar arasında yayıldığı iddia edildi.



Habere göre, İngiliz bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir araştırmada traş olurken zamanla tüylerin daha sert ve daha siyah çıkma olasılığının erkeklere oranla kadın cildinde aynı tepkiyi göstermediği ortaya çıktı.



İngiliz doktor Michael Prager yaptığı açıklamada traşın ciltte yaşlanmayı önlediğini kabul ederek traşlı bölgedeki derinin canlılığının diğer bölgelere oranla daha fazla olduğunu söyledi. Araştırmaya katılan diğer bir doktor olan Neal Schultz ise yıllarca traş olan bir erkeğin aynı yaştaki kadına göre daha az yaşlandığının belirlendiğini hatırlatarak bu yöntemin kadınlar arasında da uygulanabileceğini söyledi.



Araştırmaya katılan Angela Gravin adlı bir kadın haftada üç kez traş olduğunu, traş sonrası yüzüne sürdüğü kremlerden çok olumlu sonuçlar aldığını ve tüylerin ne daha siyah ne de daha sert çıktığını ifade etti. Yüzündeki tüyleri sekiz yıl boyunca haftada üç kez traş eden bir kadın “Yüzümdeki yumuşaklığı ne laser ne de ağda yaparak elde ettim. Köpük sürerek traş olmak en iyi çözüm” dedi. Japonya'da yaşayan kadınların bu yöntemi yıllarca kullandığı ve traş olmayı güzelliğin bir parçası olarak gördüğü de öne sürüldü. La Vanguardia gazetesi ayrıca dünyadaki bazı güzellik firmalarının kadınlar için özel traş köpükleri çıkardığını ve bunları hızla piyasaya sürerek önemli gelirler elde etmeye başladığını yazdı.








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