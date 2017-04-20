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artık kaçışı yok! inkar edemeyecek

ARTIK KAÇIŞI YOK! İNKAR EDEMEYECEK

Suriye'deki rejim lideri Esad ve müttefiklerine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden kara haber geldi. Örgüt, İdlib'de onlarca kişiyi öldüren kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığını dünyaya duyurdu.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:04
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Suriye'nin Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda sarin gazı kullanıldığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından da onaylandı. 10 kurbandan alınan örnekleri dört ayrı laboratuvarda inceleyen örgüt, inkar edilmez bulgulara ulaştığını duyurdu.



OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, test sonuçlarının kurbanların sarin ya da sarine benzer bir maddeye maruz kaldığını inkar edilemez şekilde gösterdiğini söyledi.



Üzümcü'nün verdiği bilgiye göre, uluslararası örgüt güvenlik endişesi nedeniyle kasabaya gidemedi ancak gerekli garantiler verilseydi ekipler yola çıkmaya hazırdı.



En az 89 kişinin yaşamını yitirdiği ve dünyayı ayağa kaldıran saldırıda kullanılan gazın sarin olduğunu, daha önce Türkiye, İngiltere ve Fransa ilan etmişti.



 



kaynak:milliyet








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