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artık herkes youtube'den mobil canlı yayın yapabilecek

ARTIK HERKES YOUTUBE'DEN MOBİL CANLI YAYIN YAPABİLECEK

Youtube, mobilden canlı yayın yapabilmek için en az 1.000 aboneye sahip olma şartını kaldırdı. Artık herkes Youtube'den mobil canlı yayın yapabilecek.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:04
Puan Ver : Artık Herkes Youtube'den Mobil Canlı Yayın Yapabilecek(8/10)9


Youtube, mobilden canlı yayın yapabilmek için en az 1.000 aboneye sahip olma şartını kaldırdı. Artık herkes Youtube'den mobil canlı yayın yapabilecek.



Youtube, mobil canlı yayın için abone gereksinimi ortadan kaldırdı. Dünyanın en çok kullanılan video sitesinin mobil sürümünde canlı yayın yapmak için 10.000aboneye sahip olunması gerekiyordu. Bizim de anlam veremediğimiz bu abone sayısı şartını kendisi de çok bulan firma, bu rakamı 1.000'e düşürmüştü. Son düzenleme ile abone gereksinimi tamamen kaldırıldı. Artık herkes Youtube'den mobil canlı yayınyapabilecek.



Bu gereksinimin kaldırılması kullanıcılar için iyi bir gelişme oldu diyebiliriz. Zira Youtube'de kaç video yüklerseniz yükleyin 1.000aboneye çıkmak kolay değildi. Ancak hiç abonesi olmayan veya birkaç abonesi olan bir kanalın canlı yayını kaç kişi izler o da ayrı bir merak konusu. Firmanın hâlâ canlı yayın yapmak için istediği birkaç şart daha var. Bunlardan birisi hesabındoğrulanmışolması. İkincisi ise son 90günboyuncayaptığı canlı yayınlardan uyarıalmamışolması. Bu şartları yerine getiren her kullanıcı artık abone sayısına bakılmaksızın canlı yayın yapabilecek.



Ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere kullanıcılar Youtube'nin mobil uygulamasının sağ alt köşesinde canlı yayın ikonunu bulacak. Bu ikon ile canlı yayın yapmak mümkün olacak. Ancak Yotube'den bir yetkilinin söylediğine göre Youtube'nin yeni özelliği henüz herkese ulaşmadı. Dolayısıyla bu ikonu göremezseniz biraz beklemenizde fayda var.



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