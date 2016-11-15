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artık herkes taksi, minibüs ve servis aracı kullanamayacak!

ARTIK HERKES TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ARACI KULLANAMAYACAK!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul'da ticari taşıt kullanan şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alma şartı getirdi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 13:18
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, yeni uygulamayla hizmet kalitesinin artacağını belirtti.



Uygulamanın 1 Ocak 2017'den itibaren başlayacağını bildiren Yılmaz, şunları söyledi:



"UKOME, İstanbul'da şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı getirdi. Belgeyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uygulama ticari taksi, ticari minibüs ve servis araçlarını kapsamaktadır.Belgenin kullanım süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. Belgeye haiz şoförler iki yılda bir eğitim tekrarı yapacaklar. Tekrar eğitim sonrasında 5 kez üst üste başarısız olan adaylar bir yıl süreyle bu belgeye yönelik başvuru yapamayacaklar ve ticari araçları kullanamayacaklar. Her önüne gelen taksi, minibüs ve servis aracı kullanamayacak. Denetimler daha da artacak."



 



kaynak:sonhaber








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