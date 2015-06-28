ARTIK HAYAL DEĞİL: BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki olimpik yüzme havuzu, Ramazan ayı ile birlikte büyük ilgi gördü.
Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi'nde 2013 yılında açılan 300 metrekarelik olimpik havuz, Hakkari ile ilçelerindeki halkın uğrak mekanı oldu. Ramazan ayı ve havaların da ısınmasıyla birlikte çok sayıda kişi ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki havuzda serinlemeni keyfini çıkarıyor.
Hakkari'de gençlerin serinlemek için derelere girdiğini ve bir çoğunun boğularak öldüğünü belirten Zeynel Tekçe, "Bu havuz bizim için çok güzel bir eğlence merkezi oldu. Çözüm süreciyle birlikte huzur var. Artık devlet buraya sosyal tesisler kurup gençleri bu aktivitelere yönlendirmelidir" dedi.
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