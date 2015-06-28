O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

artık hayal değil: bir ilk gerçekleşti

ARTIK HAYAL DEĞİL: BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki olimpik yüzme havuzu, Ramazan ayı ile birlikte büyük ilgi gördü.

Tarih : 28 Haziran 2015, 15:57
Puan Ver : Artık Hayal Değil: Bir İlk Gerçekleşti(9/10)8


Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi'nde 2013 yılında açılan 300 metrekarelik olimpik havuz, Hakkari ile ilçelerindeki halkın uğrak mekanı oldu. Ramazan ayı ve havaların da ısınmasıyla birlikte çok sayıda kişi ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki havuzda serinlemeni keyfini çıkarıyor.



Hakkari'de gençlerin serinlemek için derelere girdiğini ve bir çoğunun boğularak öldüğünü belirten Zeynel Tekçe, "Bu havuz bizim için çok güzel bir eğlence merkezi oldu. Çözüm süreciyle birlikte huzur var. Artık devlet buraya sosyal tesisler kurup gençleri bu aktivitelere yönlendirmelidir" dedi.








Etiketler: Artık  Hayal  Değil  Bir  İlk  Gerçekleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER