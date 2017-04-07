ARTIK HAVADAN PARA YOK
Piyasalara destek olmak için tahvil alımlarıyla 4.5 trilyon dolarlık bilançoya ulaşan Fed, artık havadan para dağıtmayacak. Vadesi gelen tahvillleri yenilemeyecek, politikasını sıkılaştıracak.
Küresel piyasaların dikkatle izlediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, FED'in bu yıl içinde kademeli faiz artışlarına devam edebileceğine ve 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etti.
Küresel piyasaların dikkatle izlediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed'in bu yıl içinde kademeli faiz artışlarına devam edebileceğine ve 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etti.
kaynak:milliyet
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