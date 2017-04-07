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artık havadan para yok

ARTIK HAVADAN PARA YOK

Piyasalara destek olmak için tahvil alımlarıyla 4.5 trilyon dolarlık bilançoya ulaşan Fed, artık havadan para dağıtmayacak. Vadesi gelen tahvillleri yenilemeyecek, politikasını sıkılaştıracak.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:16
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Küresel piyasaların dikkatle izlediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, FED'in bu yıl içinde kademeli faiz artışlarına devam edebileceğine ve 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etti.



Küresel piyasaların dikkatle izlediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed'in bu yıl içinde kademeli faiz artışlarına devam edebileceğine ve 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etti.



 



kaynak:milliyet








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