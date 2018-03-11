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Art arda yaşanan taksici saldırılarının ardından UBER'den açıklama!

ART ARDA YAŞANAN TAKSİCİ SALDIRILARININ ARDINDAN UBER'DEN AÇIKLAMA!

Taksiciler ile UBER şoförleri arasında peş peşe yaşanan olaylardan sonra, Uber yönetimi devreye girerek "Sürücü ortaklarımızın yanında durup hukuki yardım sağlayacağız" açıklaması yapıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Art Arda Yaşanan Taksici Saldırılarının Ardından Uber'den Açıklama!(8/10)4

UBER şoförlerinin İstanbul'un çeşitli yerlerinde "müşteriyim" diye çağıran kişilerce darp edilmesinin, içinde müşteri olan araçlara saldırılmasının ardından, Uber'in Amerika'daki merkezinden açıklama yapıldı.

HER ÜLKENİN VERGİ DÜZENLEMELERİNE UYULUYOR

Şirket, tüm ülkelerde yerel düzenlemelere göre faaliyet gösterildiğini, her ülkenin vergi düzenlemelerine uyulduğu bildirdi.

UBER HUKUKİ YARDIMI SAĞLAYIP, DESTEK OLACAKLARINI AÇIKLADI

Uber firması, "bu zor zamanlarda sürücülerin yanında duracaklarını, gereken hukuki yardımı sağlayıp, destek olacaklarını" belirtti.

UBER ARACI KURŞUNLANDI

En son dün akşam Küçükçekmece'de bir Uber aracı kurşunlandı. Bu olayın Uber-taksici gerilimiyle ilgili olup, olmadığı henüz netleşmedi. Taksiciler, telefonla araç çağırma uygulaması olan Uber'in korsan olduğunu, ekmekleriyle oynandığını iddia ediyor.

Kaynak: NTV

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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