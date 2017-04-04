ARSLAN VE EROĞLU, KARS'TA 231 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Kars'ta inşa edilecek 231 milyon lira yatırım bedelli 9 adet tesisin temelini Kağızman ilçesinde attı.
Bakan Ahmet Arslan ve Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kağızman Gençlik Hizmetleri ve Spor Tesislerinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, Kağızman Barajı, Arpaçay Koçköy Barajı, Kars Barajı Sulaması 1. Kısım, Kars Barajı Elektrik İletim Hattı Deplase İşi, Kars Barajı Enerji Nakil Hattı ve Telekom Hattı Geçişleri ile 5 adet taşkın koruma tesisinin temelini attı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapılmasının arkasında bir gerçek var. O gerçek ne? 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşlarının Binali Yıldırım'ın arkasında bu kadar güçlü durmanız var. Siz Allah'ın izniyle bu kadar güçlü destek verdikçe, siz bu kadar güçlü bizim arkamızda durdukça, hiç şüpheniz olmasın ki içimizdeki hainler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğacaklar. Ama Allah'ın izniyle milletin birliği, milletin beraberliği, milletin kardeşliği ve milletin feraseti dün olduğu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Nasıl ki 15 Temmuz'da izin vermediyse, ama yetmiyor" dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar