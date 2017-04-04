Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

arslan ve eroğlu, kars'ta 231 milyon liralık yatırımın temelini attı

ARSLAN VE EROĞLU, KARS'TA 231 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Kars'ta inşa edilecek 231 milyon lira yatırım bedelli 9 adet tesisin temelini Kağızman ilçesinde attı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:46
Puan Ver : Arslan Ve Eroğlu, Kars'ta 231 Milyon Liralık Yatırımın Temelini Attı(6/10)6


Bakan Ahmet Arslan ve Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kağızman Gençlik Hizmetleri ve Spor Tesislerinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, Kağızman Barajı, Arpaçay Koçköy Barajı, Kars Barajı Sulaması 1. Kısım, Kars Barajı Elektrik İletim Hattı Deplase İşi, Kars Barajı Enerji Nakil Hattı ve Telekom Hattı Geçişleri ile 5 adet taşkın koruma tesisinin temelini attı.



  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapılmasının arkasında bir gerçek var. O gerçek ne? 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşlarının Binali Yıldırım'ın arkasında bu kadar güçlü durmanız var. Siz Allah'ın izniyle bu kadar güçlü destek verdikçe, siz bu kadar güçlü bizim arkamızda durdukça, hiç şüpheniz olmasın ki içimizdeki hainler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğacaklar. Ama Allah'ın izniyle milletin birliği, milletin beraberliği, milletin kardeşliği ve milletin feraseti dün olduğu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Nasıl ki 15 Temmuz'da izin vermediyse, ama yetmiyor" dedi.



 



kaynak:milliyet



 








Etiketler: Arslan  Ve  Eroğlu  Kars  Ta  231  Milyon  Liralık  Yatırımın  Temelini  Attı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER