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Arsenal'in yıldızı Cenk Tosun'un takım arkadaşı oldu

ARSENAL'İN YILDIZI CENK TOSUN'UN TAKIM ARKADAŞI OLDU

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Cenk Tosun'un ardından ikinci transferini yaptı ve Arsenal'den Theo Walcott'u kadrosuna kattı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 03:00
Puan Ver : Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu(6/10)2

Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Everton, Cenk Tosun'un ardından Theo Walcott'u da transfer etti.

WALCOTT İÇİN ARSENAL'E 24 MİLYON EURO ÖDENECEK

Everton, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Arsenal ile 24 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı. İngiliz ekibi, Cenk Tosun transferinde de Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 27 milyon Euro ödemişti.

Arsenal'de 12 yıl geçiren İngiliz futbolcu, 397 kez giydiği Arsenal formasıyla 108 gol atma başarısı göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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