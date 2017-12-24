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Arsenal'ın tarihi dönüşü galibiyete yetmedi

ARSENAL'IN TARİHİ DÖNÜŞÜ GALİBİYETE YETMEDİ

İngiltere Liginde Arsenal, 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Liverpool'la 3-3 berabere kaldı.

Tarih : 24 Aralık 2017, 01:40
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Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal evinde Liverpool ile 3-3 berabere kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Liverpool karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen yıldızlarıyla durumu 3-2'ye getirdi. Son sözü ise Liverpool'dan Firmino söyledi ve dev maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal'in gollerini 53. dakikada Alexis Sanchez, 56. dakikada Granit Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil kaydetti. Liverpool'un gollerini ise 26. dakikada Philippe Coutinho, 52. dakikada Mohamed Salah ve 71. dakikada Roberto Firmino attı.

Arsenal bu sonuçla puanını 34 yaptı ve 5. sırada yer aldı. Liverpool ise 35 puanla 4. sırada kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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