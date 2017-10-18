ARSENAL'İN EFSANE OYUNCUSU, MESUT'A HAK VERDİ
Arsenal'in efsanelerinden Robert Pires, kulüpte mutsuz olduğu bilinen Mesut Özil'e hak verdi. Pires, "Bence Arsenal'in fark yaratabilecek bir kadro kurmaması Özil'i mutsuz ediyor" dedi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in efsanesi Robert Pires, Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
Londra ekibi ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Alman futbolcu, sergilediği performansla da eleştiri konusu oluyor.
"ÖZİL TAM BİR SAVAŞÇI"
Arsenal'in eski yıldızı Pires, "Özil bir şeyler kazanmak isteyen bir savaşçı. Bence Arsenal'in fark yaratabilecek bir kadro kurmamasına sinirleniyor" ifadelerini kullandı.
Yapılan transferleri de eleştiren Pires, "Arsenal sadece Alexander Lacazette'e 53 milyon euro verdi. Zirve için bu yeterli değil" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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