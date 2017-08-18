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Arsenal'ı Almak İsteyen İş Adamı: İlk İşim Wenger'i Kovmak Olacak

ARSENAL'I ALMAK İSTEYEN İŞ ADAMI: İLK İŞİM WENGER'İ KOVMAK OLACAK

İngiliz ekibi Arsenal'ı satın alma planları yapan Afrika'nın en zengin iş adamı Dangote, "İlk yapacağım iş Wenger'i göndermek olacak. Bu takımın artık şampiyon olmaya ihtiyacı var." dedi.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Arsenal'ı Almak İsteyen İş Adamı: İlk İşim Wenger'i Kovmak Olacak(8/10)4

Afrika'nın en zengin iş adamı olan Aliko Dangote'den olay yaratacak bir açıklama geldi.

Bloomberg'e röportaj veren iş adamı, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i satın almak istediğini açıkladı.

Aliko Dangote, şu sözleri söyledi:

"BU TAKIMIN ARTIK ŞAMPİYON OLMAYA İHTİYACI VAR"

"Bazı işlerim var, onları hallettikten sonra Arsenal'i satın almak için bir teklif vereceğim. Doğru zamanda doğru teklif verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Arsenal'i satın aldıktan sonra ilk yapacağım iş; Arsene Wenger'i takımdan göndermek olacak. Şimdiye kadar Arsenal'de iyi işler çıkarmış olabilir ancak artık başka bir isimle yola devam etmek gerekiyor. Bu takımın artık şampiyon olmaya ihtiyacı var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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