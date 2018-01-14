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Arsenal'den sürpriz Alexis Sanchez kararı! Transfer mi olacak

ARSENAL'DEN SÜRPRİZ ALEXİS SANCHEZ KARARI! TRANSFER Mİ OLACAK

Manchester City ve Manchester United'ın transfer gündeminde olan Alexis Sanchez Arsenal'in Bournemouth maçı kadrosuna alınmadı.

Tarih : 14 Ocak 2018, 23:50
Puan Ver : Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak(8/10)4

Arsenal'li Alexis Sanchez, takımının Bournemouth ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alexis Sanchez, transfer söylentilerinin yoğun olduğu dönemde takımının Bournemouth ile deplasmanda oynayacağı maçın kadroya alınmadı. Ada basınında, takımdan ayrılması neredeyse kesin olan oyuncunun sezon ortasında kulübe veda edeceği şeklinde yorumlandı.

UNITED'DAN PEP'E ÇALIM

Uzun süredir Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye transferi konuşulan Şilili oyuncu, iddiaya göre kendisini sezon sonunda bedavaya isteyen City yerine, devre arasında onu kadrosunda görmek isteyen Manchester United'a gitmek istiyor. The Guardian'ın iddiasına göre 6 ay sonra serbest kalacak yıldız oyuncu için Arsenal ve Manchester United anlaşmaya çok yakın. Ayrıca, Manchester United'da bu sezon beklentilerin uzağında performans gösteren Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan'ın bu transferde bir takasta kullanılacağı Sanchez karşılığında Arsenal'ın yolunu tutabileceği öne sürüldü. Bu sezon Premier League'de 19 maçta oynayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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