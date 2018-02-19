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Arsenal'den 280 milyon dolarlık imza!

ARSENAL'DEN 280 MİLYON DOLARLIK İMZA!

Arsenal, forma sponsoru Emirates ile olan sözleşmesini 2023-24 sonuna kadar uzattı. Londra ekibi, bu anlaşma karşılığında kasasına 280 milyon Dolar koyacak.

Tarih : 19 Şubat 2018, 18:50
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Arsenal, lig şampiyonluğu yolunda inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın; karlı bir sözleşmeye imza attı. Londra ekibi, forma sponsoru Emirates'le olan sözleşmesini 2023-24 sonuna kadar uzattı. Arsenal bu anlaşma karşılığında 5 yıl için 280 milyon Dolar'ı kasasına koyacak.

KULÜP REKORU OLARAK TARİHE GEÇECEK

Emirates ile ilk olarak 2006'da anlaşan Arsenal, sözleşme bittiğinde 18 yıllık ortaklık gerçekleştirecek ve bu kulüp rekoru olarak tarihe geçecek. Londra ekibinin bir önceki en uzun süreli forma sponsorluğu JVC ile 1981'den 1999'a kadar 17 yıl sürmüştü.

Anlaşma uyarınca Arsenal'in Stadı'nın ismi 2012'deki anlaşmadaki maddeye bağlı olarak 2028'e kadar Emirates olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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