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arsenal'de sakatlık şoku!

ARSENAL'DE SAKATLIK ŞOKU!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın Alman savunma oyuncusu Per Mertesacker, sakatlığı sebebiyle birkaç ay forma giyemeyecek.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:46
Puan Ver : Arsenal'de Sakatlık Şoku!(7/10)6


Arsenal'in Fransız teknik direktörü Arsene Wenger yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu Mertescaker'in diz sakatlığı yüzünden Kuzey Londra ekibinin ABD'deki kamp kadrosunda yer alamayacağını bildirdi.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, Alman oyuncunun iyileşme sürecinin sezon başını geçebileceği öne sürüldü.



Arsenal'in 2011'de Alman ekibi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Mertesacker, geçen sezon Premier Lig'de 24 karşılaşmada görev yapmıştı.








Etiketler: Arsenal  De  Sakatlık  Şoku    haber

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