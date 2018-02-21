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Arsenal taraftarı Mesut Özil'i yalancılıkla suçladı

ARSENAL TARAFTARI MESUT ÖZİL'İ YALANCILIKLA SUÇLADI

Arsenal taraftarı, Östersunds ile oynanacak Avrupa Ligi maçında hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Mesut Özil'i hasta olmadığı gerekçesiyle yalancılıkla suçladı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 21:40
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Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-0'lık galibiyetin rövanşında sahasında Östersunds'u ağırlayacak. Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, karşılaşma öncesi "Mesut Özil, hastalığı nedeniyle oynayamayacak. Bugün ilk idmanına çıktı. Pazartesi ve Salı günü hastalığı nedeniyle yatakta geçirdi" diye konuştu ama Arsenal taraftarı, hiç öyle düşünmüyor.

TÜRKİYE'DEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Wenger, Mesut'un hastalığı nedeniyle yatakta olduğunu söylüyor ancak Mesut Özil, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisi Amine Gülşe ile Türkiye tatilinden bir fotoğraf paylaştı.

Arsenal taraftarları, Mesut Özil'in paylaşımından sonra sosyal medyada Türk asıllı Alman yıldızı yalancılıkla suçlarken "Mesut, gerçekten yataktaymış" ve "Mesut Özil, istemediği maçlarda oynamıyor" gibi yorumlarda bulundular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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