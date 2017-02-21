Dolar Kaç Tl Oldu?
Tapuda Satış Süreci Hızlanıyor
Arsenal Maçına Wayne Shaw Damga Vurdu
Fetö Elebaşının Kaynına Hakimden Ayar: Sırıtma
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Ali İsmail Korkmaz Davasında Yeni Gelişme!
Akp İdamı Getirsin, Kayıtsız Şartsız Destek Vereceğiz
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aracının İçinde Uyuyakaldı
Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü
Advocaat'ın Yerine Galatasaray'ın Eski Hocası!
Nusaybin'de 4 Terörist Öldürüldü
Türk Akımı'nda Flaş Gelişme!
Milyonların Beklediği Tasarı Meclis'te!
28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın
Trafik Sigortası Primleri 400 Liraya Kadar Düşecek
İos Ve Android İçin Yeni Pokemon Oyunu Geliyor
Zenfone 3 Go Fiyatı Ortaya Çıktı
Samsung Yeni İşlemcisini Duyurdu!
Tsk: El Bab'da 1 Asker Şehit
Lg G6 İçin Yeni Görseller Sızdırıldı!

arsenal maçına wayne shaw damga vurdu

ARSENAL MAÇINA WAYNE SHAW DAMGA VURDU

Arsenal'in çeyrek finale kaldığı kupa maçında Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw, kulübede turta yedi. Maç sırasında ve sonrasında Sutton Unitedlı taraftarlar sahaya indi.

Tarih : 21 Şubat 2017, 12:12
Puan Ver : Arsenal Maçına Wayne Shaw Damga Vurdu(9/10)7


Arsenal'in çeyrek finale kaldığı kupa maçında Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw, kulübede turta yedi. Maç sırasında ve sonrasında Sutton Unitedlı taraftarlar sahaya indi.



Arsenal'in amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı İngiltere Federasyon Kupası'nda yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti.



Tarihinde ilk kez kupada 5. tura yükselen Sutton United'ın 115 kilo ağırlığındaki yedek kalecisi Wayne Shaw, karşılaşmayı karnını doyurarak takip etti. Sutton United'ın en renkli simaları arasında yer alan 45 yaşındaki Shaw, yedek kulübesinde karşılaşma boyunca turta yiyerek dikkatleri üzerine çekti.



Karşılaşmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Shaw'ın maç sırasında turta yiyeceğine ilişkin İngiliz basınından The Sun gazetesinin bahis sitesi tarafından bahis açıldığı da ortaya çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arsenal  Maçına  Wayne  Shaw  Damga  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER