

Arsenal'in çeyrek finale kaldığı kupa maçında Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw, kulübede turta yedi. Maç sırasında ve sonrasında Sutton Unitedlı taraftarlar sahaya indi.







Arsenal'in amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı İngiltere Federasyon Kupası'nda yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti.







Tarihinde ilk kez kupada 5. tura yükselen Sutton United'ın 115 kilo ağırlığındaki yedek kalecisi Wayne Shaw, karşılaşmayı karnını doyurarak takip etti. Sutton United'ın en renkli simaları arasında yer alan 45 yaşındaki Shaw, yedek kulübesinde karşılaşma boyunca turta yiyerek dikkatleri üzerine çekti.







Karşılaşmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Shaw'ın maç sırasında turta yiyeceğine ilişkin İngiliz basınından The Sun gazetesinin bahis sitesi tarafından bahis açıldığı da ortaya çıktı.







kaynak:sabah