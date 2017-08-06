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Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı
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Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı

ARSENAL, CHELSEA'Yİ PENALTILARDA 4-1 YENEREK COMMUNİTY SHİELD KUPASINI ALDI

İngiltere Community Shield kupasında FA Kupası sahibi Arsenal, lig şampiyonu Chelsea'yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı(6/10)2

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea ile FA Kupası'nı kazanan Arsenal, İngiltere Community Shield kupası için Wembley'de karşı karşıya geldi.

PEDRO CHELSEA'Yİ YAKTI

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarının hemen başında Victor Moses, Chelsea'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Chelsea'de Pedro, 80. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılırken, pozisyonun hemen ardından 82. dakikada Sead Kolasinac, skoru eşitleyen golü attı ve normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TARİHTE İLK KEZ!

Penaltılara giden maçta ABBA penaltı sistemi kullanıldı. Her takımın üst üste iki penaltı atışı kullandığı penaltı atışları sonucu Arsenal, Chelsea'yi 4-1 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Arsenal, bu sonucun ardından son 4 sezonda 3. kez İngiltere Community Shield kupasını müzesine götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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