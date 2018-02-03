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Arsenal, Cenk Tosun'un Takımı Everton'a Gol Yağdırdı: 5-1

ARSENAL, CENK TOSUN'UN TAKIMI EVERTON'A GOL YAĞDIRDI: 5-1

İngiltere Premier Ligde Arsenal, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'u 5 golle geçti. Milli futbolcu 78. dakikada oyna dahil oldu.

Tarih : 03 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Arsenal, Cenk Tosun'un Takımı Everton'a Gol Yağdırdı: 5-1(10/10)6

Arsenal, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ı geçerken zorlanmadı: 5-1. Maça hızlı başlayan Topçular, henüz 6. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün asisti, Arsenal seyircisi önüne ilk kez çıkan Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

14'te bu kez sahneye çıkan isim Laurent Koscielny oldu ve cezasahası içindeki karambolde skoru 2-0 yaptı. 19'da ikinci kez sahne alan Ramsey, ağları havalandırdı ve takımını iyice rahatlattı: 3-0.

AUBAMEYANG İLK MAÇINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

37. dakikada yeni transferlerin işbirliği golü getirdi. Henrikh Mkhitaryan'ın ara pasında bir anda cezasahası içinde topla buluşan Aubameyang, güzel bir aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Arsenal'i 4-0 öne geçirdi.

64'te Calvert-Lewin'in golüyle Everton'ın sayısı geldi.

RAMSEY KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İNİ YAPTI

74. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın hazırladığı pozisyonda Aaron Ramsey, bir kez daha ağları havalandırırken; kariyerinin ilk hattrick'ini gerçekleştirdi: 5-1.

Cenk Tosun, 78. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna girdi; ancak etkili olamadı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Arsenal maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Son 6 maçta 2. galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 45 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürdü. Bu sezon 11. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Everton ise 31 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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