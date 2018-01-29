ARSENAL, CASHBET İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTI
Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla CashBet Coin kripto para birimini tanıtacak.
İngiliz devi Arsenal, kripto para dünyasına adım atan ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla CashBet Coin'i tanıtacak olan kırmızı beyazlıların bu çalışmadan nasıl bir bütçe elde edeceği açıklanmadı.
REKLAMLAR HAFTAYA STADYUMDA YER ALACAK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal ticari sorumlusu Vinai Venkatesham, "CashBet ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Yapılan bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz" dedi.
Online bahislerde kullanılabilecek CashBet Coin'in reklamları, önümüzdeki haftadan itibaren Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda yer alacak. Bu anlaşmayla birlikte CashBet şirketinin değerinin 40 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar