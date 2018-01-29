Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla CashBet Coin kripto para birimini tanıtacak.

İngiliz devi Arsenal, kripto para dünyasına adım atan ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla CashBet Coin'i tanıtacak olan kırmızı beyazlıların bu çalışmadan nasıl bir bütçe elde edeceği açıklanmadı.

REKLAMLAR HAFTAYA STADYUMDA YER ALACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal ticari sorumlusu Vinai Venkatesham, "CashBet ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Yapılan bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Online bahislerde kullanılabilecek CashBet Coin'in reklamları, önümüzdeki haftadan itibaren Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda yer alacak. Bu anlaşmayla birlikte CashBet şirketinin değerinin 40 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada