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Arsenal, Aubameyang'ı 68 Milyon Euroya Transfer Etti

ARSENAL, AUBAMEYANG'I 68 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ

Alexis Sanchez'i Manchester United'a gönderen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang transferi için Borussia Dortmund'la anlaştı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 14:30
Puan Ver : Arsenal, Aubameyang'ı 68 Milyon Euroya Transfer Etti(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, çok konuşulacak transferde mutlu sona ulaştı.

Alman ve İngiliz basınında yer alan birçok habere göre İngiliz temsilcisi, Aubemayeng için bonuslar dahil 68 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki Gabonlu golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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