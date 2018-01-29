İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, çok konuşulacak transferde mutlu sona ulaştı.

Alman ve İngiliz basınında yer alan birçok habere göre İngiliz temsilcisi, Aubemayeng için bonuslar dahil 68 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki Gabonlu golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada