ARSENAL, AUBAMEYANG'I 68 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ
Alexis Sanchez'i Manchester United'a gönderen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang transferi için Borussia Dortmund'la anlaştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, çok konuşulacak transferde mutlu sona ulaştı.
Alman ve İngiliz basınında yer alan birçok habere göre İngiliz temsilcisi, Aubemayeng için bonuslar dahil 68 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki Gabonlu golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar