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Arnavutluk'tan Türkiye'ye Sokulan 1 Ton 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Arnavutluk'tan Türkiye'ye Sokulan 1 Ton 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

ARNAVUTLUK'TAN TÜRKİYE'YE SOKULAN 1 TON 100 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla'da yaptığı baskınlarda, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tarih : 20 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Arnavutluk'tan Türkiye'ye Sokulan 1 Ton 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi(6.8/10)14

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan Muğla'ya oradan da İstanbul'a uyuşturucu madde sokulacağını belirleyerek harekete geçti. İstanbul ve Muğla polisi, liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nın yaptığı iddia edilen şebekeyi 6 ay boyunca takip etti. İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani'nin takip altında olduğu öğrenildi.

1 TON 100 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yakın zamanda Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu maddeleri tuttukları depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

Operasyonda aralarında Met Kanani'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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