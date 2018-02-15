ARNAVUTKÖY'DE VAHŞİCE KATLEDİLEN CESETLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Arnavutköy'de ağız ve burunları koli bandıyla kapatılıp öldürüldükten sonra yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriyeli kadın ve Lübnanlı eşine ait olduğu tespit edildi.
Arnavutköy'de ağızları ve burunları koli bandıyla kapatıldıktan sonra öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu N.K. ve Lübnanlı eşi M.K. olduğu tespit edildi.
Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. Arnavutköy Deliklikaya tren yolu mevkinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuştu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cesetler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
KADIN 1 BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, üzerlerinden kimlik çıkmayan kadın ve erkek cesetlerinin kimliklerini tespit etti. Tespit edilen cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan N.K., diğerinin ise Lübnanlı eşi M.K. olduğu belirlendi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KAYIP
Ölüm nedenlerini araştıran dedektifler, çiftin tekstil işiyle uğraştıklarını ve olayın yaşandığı gün 2 Suriye uyruklu şahsın Başakşehir'de lüks bir sitede yaşayan çiftin yüklü miktarda parasını gasp ettikleri belirlendi. Çiftin 10 yaşındaki çocuklarının akıbeti araştırılıyor. Öte yandan gasp edilmeleri esnasında koli bandıyla bağlandıktan sonra işkenceye uğradıkları öğrenilemeyen çiftin 10 yaşında da bir çocukları olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kayıp olan 10 yaşındaki çocuğun akıbetini araştırıyor. Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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