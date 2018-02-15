Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Almanya'da Güvenlik Skandalı! Pkk'lı, Başbakan'ın 2 Metre Önünde
Survivor'da Kadın Yarışmacılar Baygınlık Geçirdi!
Galatasaray'ı Eleyen Östersunds'un Peri Masalını Mesut Bitirdi
Erdoğan-Tillerson Görüşmesi 3 Saat 15 Dakika Sonunda Bitti
İşte Başbakan'ın Terör Yandaşı Gazeteciye Haddini Bildirdiği Anlar
Beştepe'de Kritik Buluşma! Erdoğan, 3 Saattir Tillerson İle Görüşüyor
Afrin'de İki Sıcak Çatışma! Yaralılarımız Var
Tüyleri Diken Diken Eden Görüntü! Afrin Gazisini Binler Karşıladı
Fetö'cülerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetler Cezaevine Ulaştı!
Ali Koç, Barcelona İle Sözleşme İmzaladı! Tam 3 Yıllık
Hainlerin Hedefi Oldu! Terör Yandaşları Camilere Saldırdı
Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
Başbakan'dan Terör Yanlısı Gazeteciye Tokat Gibi Cevap: Afrin'e Gel
Taşerondan Kadroya Geçmek İçin 715 Bin Kişi Başvurdu
Cinsel İçerikli Film Yıldızı, Trump İle Yaşadığı Geceyi Anlatacak
Ankara Patlamasından Kirli Kokular Geliyor! Askeri Bomba Kullanıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli İle İttifak Görüşmesi Yaptı
Kritik Görüşme Sona Erdi! Yıldırım Ve Merkel'den Önemli Açıklamalar
Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!

Arnavutköy'de vahşice katledilen cesetlerin sırrı çözüldü

ARNAVUTKÖY'DE VAHŞİCE KATLEDİLEN CESETLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Arnavutköy'de ağız ve burunları koli bandıyla kapatılıp öldürüldükten sonra yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriyeli kadın ve Lübnanlı eşine ait olduğu tespit edildi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Arnavutköy'de Vahşice Katledilen Cesetlerin Sırrı Çözüldü(5/10)1

Arnavutköy'de ağızları ve burunları koli bandıyla kapatıldıktan sonra öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu N.K. ve Lübnanlı eşi M.K. olduğu tespit edildi.

Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. Arnavutköy Deliklikaya tren yolu mevkinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuştu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cesetler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

KADIN 1 BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, üzerlerinden kimlik çıkmayan kadın ve erkek cesetlerinin kimliklerini tespit etti. Tespit edilen cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan N.K., diğerinin ise Lübnanlı eşi M.K. olduğu belirlendi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KAYIP

Ölüm nedenlerini araştıran dedektifler, çiftin tekstil işiyle uğraştıklarını ve olayın yaşandığı gün 2 Suriye uyruklu şahsın Başakşehir'de lüks bir sitede yaşayan çiftin yüklü miktarda parasını gasp ettikleri belirlendi. Çiftin 10 yaşındaki çocuklarının akıbeti araştırılıyor. Öte yandan gasp edilmeleri esnasında koli bandıyla bağlandıktan sonra işkenceye uğradıkları öğrenilemeyen çiftin 10 yaşında da bir çocukları olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kayıp olan 10 yaşındaki çocuğun akıbetini araştırıyor. Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arnavutköy  De  Vahşice  Katledilen  Cesetlerin  Sırrı  Çözüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER