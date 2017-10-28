Arnavutköy'de yabancı uyrukluların yaşadığı ve çok sayıda tüp bulunan evde patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan yangına tüple hazırlanmış düzeneğin neden olduğu konuşuluyor.

İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu şahısların yaşadığı iddia edilen ve çok sayıda tüp bulunan evde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Binanın dördüncü katı alevlere teslim olurken, tüple hazırlanmış bir düzeneğin patlamaya neden olduğu iddia edildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi Baykan sokakta bulunan bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli bir patlamanın ardından meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

BAVULLARINI TOPLAYIP EVDEN ÇIKTILAR

3 katlı binanın 3. katındaki yangın sonrası olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme başlattı. Yaklaşık bir yıldır evde kiracı olarak kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu ailenin dün 17.30 sularında bavullarını toplayarak evden çıktıkları öğrenildi.

ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yabancı uyruklu ailenin evden çıkmasının ardından önce patlama ardından da yangının çıktığını belirtildi. İddalara göre; evde çok sayıda tüple hazırlanmış bir düzeneğin patladığı öne sürüldü. Ev sahibinin ifadesine başvuran polisin evdeki incelemeleri devam ediyor.

PANİK ANI KAMERADA

Öte yandan, yangın paniği amatör kameralarca kaydedildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye müdahale ediyor. Bu sırada çevrede panik yaşanıyor.

Kaynak: haberinburada