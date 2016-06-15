ARNAVUTKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI
İstanbul Arnavutköy'de hareketli dakikalar yaşanıyor. "Mobil Park Polisi"ne silahlı saldırı üzerine çok sayıda polis ekibi belirtilen adrese sevkedildi. Gelen ilk bilgiler arasında yaralananlardan birinin emniyetn müdürü olduğu da yer alıyor. Yaralı polisin de olduğu belirtilen saldırı sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi...
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