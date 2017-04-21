Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

arnavutköy'de lüks siteye baskın!

ARNAVUTKÖY'DE LÜKS SİTEYE BASKIN!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:03
Puan Ver : Arnavutköy'de Lüks Siteye Baskın!(8/10)5


İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip de destek verdi.



Saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Arkavutköy, Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir siteye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Adreste arama yapan polisler daha sonra ayrıldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Arnavutköy  De  Lüks  Siteye  Baskın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER