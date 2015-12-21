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arnavutköy ve eyüp'te su kesintisi

ARNAVUTKÖY VE EYÜP'TE SU KESİNTİSİ

Arnavutköy ile Eyüp'ün bazı mahallelerinde 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Tarih : 21 Aralık 2015, 12:09
Puan Ver : Arnavutköy Ve Eyüp'te Su Kesintisi(9/10)11


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı  açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi ile Terkos - İkitelli hattı  üzerinde bulunan vanalarda onarım çalışması yapılacak.

 

Bu nedenle salı günü saat 22.00'den 23 Aralık Çarşamba günü saat  10.00'a kadar Arnavutköy'ün, M. Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mehmet Akif Ersoy,  Nenehatun, Mustafa Kemal Paşa, İslambey, Haraççı, Boğazköy İstiklal, Atatürk,  Yunus Emre, Anadolu, Hicret, Sazlıbosna, Çilingir, Karlıbayır, Mavigöl, İmrahor,  Tayakadın, Terkos, Durusu, Bolluca, Yeniköy ve Karaburun mahallelerine 12 saat  süreyle su verilmeyecek.

 

Eyüp'te ise İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı  mahallelerine de aynı tarihlerde 12 saat süreyle su kesintisi olacak.








Etiketler: Arnavutköy  Ve  Eyüp  Te  Su  Kesintisi    haber

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