

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi ile Terkos - İkitelli hattı üzerinde bulunan vanalarda onarım çalışması yapılacak.







Bu nedenle salı günü saat 22.00'den 23 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Arnavutköy'ün, M. Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mehmet Akif Ersoy, Nenehatun, Mustafa Kemal Paşa, İslambey, Haraççı, Boğazköy İstiklal, Atatürk, Yunus Emre, Anadolu, Hicret, Sazlıbosna, Çilingir, Karlıbayır, Mavigöl, İmrahor, Tayakadın, Terkos, Durusu, Bolluca, Yeniköy ve Karaburun mahallelerine 12 saat süreyle su verilmeyecek.







Eyüp'te ise İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı mahallelerine de aynı tarihlerde 12 saat süreyle su kesintisi olacak.