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arm sayesinde her keseye uygun vr kitleri!

ARM SAYESİNDE HER KESEYE UYGUN VR KİTLERİ!

Dünyanın en büyük mobil yonga üreticilerinden ARM'ın son hamlesi; VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) aksesuarlarının fiyatını inanılmaz biçimde düşürecek. Peki yeni nesil VR aksesuarlarının fiyatları ne düzeyde olacak?

Tarih : 04 Kasım 2016, 11:30
Puan Ver : Arm Sayesinde Her Keseye Uygun Vr Kitleri!(9/10)7


Dünyanın en büyük mobil yonga üreticilerinden ARM'ın son hamlesi; VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) aksesuarlarının fiyatını inanılmaz biçimde düşürecek. Peki yeni nesil VR aksesuarlarının fiyatları ne düzeyde olacak?



Günümüz şartlarında, VR kitleri ortalama 500 dolardan satılıyor. Microsoft, arkasındaki dev yazılım ve kendisini destekleyen şirketler sayesinde fiyatı 350 dolar seviyesine kadar çekmeyi başardı. Dev işlemci üreticisi ARM'ın hamlesi, VR aksesuarlarını, orta düzey kullanıcılar için çok kolay erişebilir düzeye taşıyacak.



ARM, sanal gerçeklik gözlükleri ve ek aparatları için Mali-G51 GPU'yu (Grafik Yongası) geliştiriyor. ARM'ın söz konusu mimarisi o kadar ekonomik ki, şirketin iddiasına göre VR kitleri 200 dolar seviyesine gerileyecek. Elbette firma, bu yongaları diğer akıllı cihazlar için de kullanacak.



Her Keseye Uygun Sanal Gerçeklik!



ARM Grafik Yongaları, tıpkı Allwinner's H8VR yongası gibi marka veya model fark etmeksizin, çoğu oyun ile sorunsuz biçimde çalışabilecek. Performansın iste orta ile orta üst arasında konumlanması bekleniyor. 200 dolara bundan fazlasını beklemek bizce abartı olurdu.



Evet Mali-51, performans açısından Oculus Rift veya HTC Vive'a denk değil. Zaten amaç bu da değil.  Advanced RISC Machine olarak da tanınan İngiliz şirket, uygun fiyat-optimal performans amacı güdüyor.



Advanced RISC Machine; Samsung, LG. Apple ve Sony gibi devlerin akıllı telefon ve tabletlerine halihazırda parça üretiyor. Yani şirketin bu hamlesi, HTC ve Oculus Rift'i fazlasıyla rahatsız edebilir.



Doctor Strange İçin Geri Sayım!








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