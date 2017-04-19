Star TV'de Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu Nur Yerlitaş oldu.



Nur Yerlitaş, Hülya Avşar'ın karşısında çok heyecanlı olduğunu itiraf ederken, sanat dünyasının ünlü isimleriyle unutulmaz anılarını anlattı.



"PARASIZLIKTAN TAMAMLAYAMADIM"



Ünlü modacı, "Paramız yetmedi Seda Sayan'a sadece ön tarafı taşlı elbise yapabildik, klip çekiminde Seda'ya 'arkana dönme' diye bağırdım durdum. Arkasını dönse rezillik ortaya çıkacaktı" dedi.



"MİLANO'DA MAĞAZA ÖNÜNDE AĞLADIM"



Nur Yerlitaş, butik işini yaparken en büyük hayalinin atölye sahibi olmak istediğini söylerken; yıllar önce Milano'da ünlü bir mağazanın vitrininin önünde kıyafetlere bakarak ağladığını itiraf etti







kaynak:milliyet