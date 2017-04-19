'ARKASINI DÖNSE REZİL OLACAKTIK'
Star TV'de Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu Nur Yerlitaş oldu.
Nur Yerlitaş, Hülya Avşar'ın karşısında çok heyecanlı olduğunu itiraf ederken, sanat dünyasının ünlü isimleriyle unutulmaz anılarını anlattı.
"PARASIZLIKTAN TAMAMLAYAMADIM"
Ünlü modacı, "Paramız yetmedi Seda Sayan'a sadece ön tarafı taşlı elbise yapabildik, klip çekiminde Seda'ya 'arkana dönme' diye bağırdım durdum. Arkasını dönse rezillik ortaya çıkacaktı" dedi.
"MİLANO'DA MAĞAZA ÖNÜNDE AĞLADIM"
Nur Yerlitaş, butik işini yaparken en büyük hayalinin atölye sahibi olmak istediğini söylerken; yıllar önce Milano'da ünlü bir mağazanın vitrininin önünde kıyafetlere bakarak ağladığını itiraf etti
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar